FTSE 100-Titel Phoenix Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phoenix Group von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Phoenix Group-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 6,95 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Phoenix Group-Aktie investierten, hätten nun 143,885 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 19.02.2026 auf 7,61 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 094,96 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,50 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Phoenix Group belief sich zuletzt auf 7,63 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
