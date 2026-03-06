Phoenix Group Holdings Aktie
FTSE 100-Titel Phoenix Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phoenix Group von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Phoenix Group-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Phoenix Group-Anteile bei 5,10 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 19,627 Phoenix Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 142,49 GBP, da sich der Wert eines Phoenix Group-Papiers am 05.03.2026 auf 7,26 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 42,49 Prozent vermehrt.
Phoenix Group wurde am Markt mit 7,32 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
