Phoenix Group Holdings Aktie

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WKN DE: A2N805 / ISIN: GB00BGXQNP29

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Lohnendes Phoenix Group-Investment? 29.05.2026 10:03:53

FTSE 100-Titel Phoenix Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phoenix Group von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Phoenix Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Phoenix Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Phoenix Group-Aktie bei 6,34 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 15,773 Phoenix Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 28.05.2026 auf 7,88 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 124,21 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 24,21 Prozent.

Phoenix Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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