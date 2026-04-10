Phoenix Group Holdings Aktie

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WKN DE: A2N805 / ISIN: GB00BGXQNP29

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Lohnendes Phoenix Group-Investment? 10.04.2026 10:03:36

FTSE 100-Titel Phoenix Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Phoenix Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Phoenix Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Phoenix Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 5,55 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Phoenix Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 803,101 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.04.2026 gerechnet (7,07 GBP), wäre das Investment nun 12 755,14 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27,55 Prozent zugenommen.

Phoenix Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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