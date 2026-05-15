Phoenix Group Holdings Aktie
WKN DE: A2N805 / ISIN: GB00BGXQNP29
|Phoenix Group-Investmentbeispiel
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15.05.2026 10:03:59
FTSE 100-Titel Phoenix Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Phoenix Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Phoenix Group-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Phoenix Group-Papier letztlich bei 7,35 GBP. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Phoenix Group-Aktie investiert hat, hat nun 135,964 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.05.2026 1 040,80 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 7,66 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 4,08 Prozent vermehrt.
Phoenix Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,49 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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