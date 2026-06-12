Phoenix Group Holdings Aktie

Phoenix Group Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N805 / ISIN: GB00BGXQNP29

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Langfristige Anlage 12.06.2026 10:03:55

FTSE 100-Titel Phoenix Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Phoenix Group-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Phoenix Group gewesen.

Am 12.06.2021 wurde das Phoenix Group-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,25 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1 380,072 Phoenix Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 11.06.2026 10 826,66 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 7,85 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,27 Prozent vermehrt.

Phoenix Group war somit zuletzt am Markt 7,74 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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