Phoenix Group Holdings Aktie
WKN DE: A2N805 / ISIN: GB00BGXQNP29
|Langfristige Performance
|
16.01.2026 10:03:45
FTSE 100-Titel Phoenix Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Phoenix Group von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Phoenix Group-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,28 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 591,343 Phoenix Group-Aktien. Die gehaltenen Phoenix Group-Aktien wären am 15.01.2026 11 855,51 GBP wert, da der Schlussstand 7,45 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +18,56 Prozent.
Phoenix Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,37 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Phoenix Group Holdings
|
16.01.26
|FTSE 100-Titel Phoenix Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Phoenix Group von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.01.26
|FTSE 100-Papier Phoenix Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phoenix Group von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
26.12.25
|FTSE 100-Wert Phoenix Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phoenix Group von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.12.25
|FTSE 100-Papier Phoenix Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Phoenix Group-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.12.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 letztendlich fester (finanzen.at)
|
17.12.25
|FTSE 100 aktuell: Am Nachmittag Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
17.12.25
|FTSE 100-Handel aktuell: Börsianer lassen FTSE 100 am Mittag steigen (finanzen.at)
|
17.12.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start mit Kursplus (finanzen.at)