Phoenix Group Holdings Aktie

Phoenix Group Holdings

WKN DE: A2N805 / ISIN: GB00BGXQNP29

Langfristige Performance 16.01.2026 10:03:45

FTSE 100-Titel Phoenix Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Phoenix Group von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Phoenix Group-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Phoenix Group-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,28 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 591,343 Phoenix Group-Aktien. Die gehaltenen Phoenix Group-Aktien wären am 15.01.2026 11 855,51 GBP wert, da der Schlussstand 7,45 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +18,56 Prozent.

Phoenix Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

