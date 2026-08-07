FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: Hätte sich eine Investition in Prudential von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?

Anleger, die vor Jahren in Prudential-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Prudential-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10,27 GBP. Wer vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Prudential-Aktie investiert hat, hat nun 97,418 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,27 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 000,49 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,05 Prozent angezogen.

Prudential erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25,50 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at