Prudential Aktie
WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541
|Frühe Investition
|
30.10.2026 10:03:36
FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prudential von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Prudential-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 8,62 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Prudential-Papier investiert hätte, hätte er nun 116,036 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 9,04 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 048,97 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 4,90 Prozent.
Insgesamt war Prudential zuletzt 22,09 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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