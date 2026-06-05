FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prudential von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Prudential-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Prudential-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Prudential-Papier an diesem Tag 8,68 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Prudential-Papier investiert hätte, befänden sich nun 115,154 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 122,52 GBP, da sich der Wert eines Prudential-Papiers am 04.06.2026 auf 9,75 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 12,25 Prozent vermehrt.

Der Prudential-Wert an der Börse wurde auf 26,41 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at