Prudential Aktie
WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541
|Performance unter der Lupe
|
28.11.2025 10:03:43
FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prudential-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Prudential-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,28 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 077,122 Prudential-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.11.2025 auf 10,91 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 751,40 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,51 Prozent angezogen.
Prudential markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27,44 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
