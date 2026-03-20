FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prudential-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Prudential-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Prudential-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Prudential-Aktie bei 10,13 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Prudential-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 987,654 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Prudential-Papiers auf 10,68 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 548,15 GBP wert. Aus 10 000 GBP wurden somit 10 548,15 GBP, was einer positiven Performance von 5,48 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Prudential einen Börsenwert von 26,86 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at