FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prudential-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Prudential-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Prudential-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Prudential-Aktie an diesem Tag 8,60 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 11,625 Prudential-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 01.10.2026 107,07 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 9,21 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7,07 Prozent zugenommen.

Alle Prudential-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at