Prudential Aktie
WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541
|Lohnendes Prudential-Investment?
|
02.10.2026 10:04:08
FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prudential-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Prudential-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Prudential-Aktie an diesem Tag 8,60 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 11,625 Prudential-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 01.10.2026 107,07 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 9,21 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7,07 Prozent zugenommen.
Alle Prudential-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,90 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Prudential plc
Analysen zu Prudential plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Prudential plc
|10,93
|-0,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.