Prudential Aktie
WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541
|Rentabler Prudential-Einstieg?
|
26.12.2025 10:03:34
FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Prudential von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Prudential-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Prudential-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 11,17 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 8,957 Prudential-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.12.2025 auf 11,50 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,00 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 3,00 Prozent.
Am Markt war Prudential jüngst 29,09 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Prudential plc
|13,10
|-0,76%