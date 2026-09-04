Prudential Aktie
WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541
|Prudential-Investition im Blick
|
04.09.2026 10:03:59
FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Prudential-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 04.09.2023 wurden Prudential-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,70 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Prudential-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 031,353 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 10,39 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 710,60 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,11 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Prudential betrug jüngst 24,80 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Prudential plc
|
10:03
|FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Prudential-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.09.26
|Handel in London: FTSE 100 beendet den Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
28.08.26
|FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prudential von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
27.08.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
21.08.26
|FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prudential von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
17.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht am Montagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
17.08.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
14.08.26
|FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prudential von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Prudential plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Prudential plc
|12,01
|-2,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notieren mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.