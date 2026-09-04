FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Prudential-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Prudential-Investment verdienen können.

Am 04.09.2023 wurden Prudential-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,70 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Prudential-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 031,353 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 10,39 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 710,60 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,11 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Prudential betrug jüngst 24,80 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at