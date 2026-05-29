Prudential Aktie
WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541
|Lohnender Prudential-Einstieg?
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29.05.2026 10:03:53
FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prudential von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Prudential-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Prudential-Papier bei 11,61 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,611 Prudential-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.05.2026 93,60 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 10,87 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 6,40 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte Prudential einen Börsenwert von 27,83 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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