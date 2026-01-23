FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prudential von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Prudential-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Prudential-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Prudential-Papier bei 13,00 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,695 Prudential-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 22.01.2026 90,15 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,72 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 9,85 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Prudential einen Börsenwert von 29,48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at