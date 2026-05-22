Prudential Aktie
WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541
|Profitables Prudential-Investment?
|
22.05.2026 10:04:00
FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prudential von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Prudential-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 14,50 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 689,771 Prudential-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 21.05.2026 7 894,43 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,45 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 21,06 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Prudential einen Börsenwert von 28,72 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Prudential plc
|
15:59
|Aufschläge in London: FTSE 100 am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
10:04
|FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prudential von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
09:29
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
15.05.26
|FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: Hätte sich ein Prudential-Investment vor 3 Jahren inzwischen bezahlt gemacht? (finanzen.at)
|
08.05.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
08.05.26
|FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prudential von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
06.05.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 steigt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
Analysen zu Prudential plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Prudential plc
|13,19
|-1,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sehr stark um 6.000-Punkte-Marke -- DAX im Plus -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Gewinne
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende stärker. Der deutsche Leitindex legt zu. Auch die US-Indizes bewegen sich nach oben. Die Börsen in Asien legten vor dem Wochenende zu.