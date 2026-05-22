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Prudential Aktie

Prudential für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541

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Profitables Prudential-Investment? 22.05.2026 10:04:00

FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prudential von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Prudential-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Prudential-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 14,50 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 689,771 Prudential-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 21.05.2026 7 894,43 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,45 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 21,06 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Prudential einen Börsenwert von 28,72 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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