Prudential Aktie
WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541
|Prudential-Investmentbeispiel
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26.06.2026 10:03:50
FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prudential-Investment von vor 10 Jahren verloren
Prudential-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 10,29 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Prudential-Aktie investierten, hätten nun 97,194 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 983,12 GBP, da sich der Wert einer Prudential-Aktie am 25.06.2026 auf 10,12 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,69 Prozent verringert.
Prudential markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,93 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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