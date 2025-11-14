FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prudential von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Prudential-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 12,23 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,177 Prudential-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2025 gerechnet (10,87 GBP), wäre das Investment nun 88,88 GBP wert. Die Abnahme von 100 GBP zu 88,88 GBP entspricht einer negativen Performance von 11,12 Prozent.

Prudential wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,79 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at