FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prudential von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Prudential-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Prudential-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,73 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 728,387 Prudential-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 11,45 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 8 340,03 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 16,60 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Prudential einen Börsenwert von 28,58 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at