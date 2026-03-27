FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prudential von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Prudential-Aktie Investoren gebracht.

Prudential-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Prudential-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 15,22 GBP. Bei einem Prudential-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,570 Prudential-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 69,48 GBP, da sich der Wert eines Prudential-Papiers am 26.03.2026 auf 10,58 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 30,52 Prozent gleich.

Am Markt war Prudential jüngst 26,58 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at