FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prudential von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Prudential-Investment gewesen.

Am 25.09.2025 wurde die Prudential-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Prudential-Anteile bei 10,30 GBP. Bei einem Prudential-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 970,874 Prudential-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 219,42 GBP, da sich der Wert einer Prudential-Aktie am 24.09.2026 auf 9,50 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 7,81 Prozent.

Prudential wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23,43 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at