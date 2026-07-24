FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Prudential von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Prudential-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Prudential-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 11,10 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Prudential-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 901,164 Anteilen. Die gehaltenen Prudential-Aktien wären am 23.07.2026 9 777,63 GBP wert, da der Schlussstand 10,85 GBP betrug. Das entspricht einem Schwund von 2,22 Prozent.

Der Börsenwert von Prudential belief sich zuletzt auf 27,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at