FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Prudential von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Prudential-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Prudential-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 14,16 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Prudential-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,063 Anteilen. Die gehaltenen Prudential-Aktien wären am 18.06.2026 71,34 GBP wert, da der Schlussstand 10,10 GBP betrug. Das entspricht einem Schwund von 28,66 Prozent.

Der Börsenwert von Prudential belief sich zuletzt auf 25,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at