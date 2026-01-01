Reckitt Benckiser Aktie
WKN DE: A0M1W6 / ISIN: GB00B24CGK77
|
01.01.2026 10:03:37
FTSE 100-Titel Reckitt Benckiser-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Reckitt Benckiser von vor einem Jahr abgeworfen
Die Reckitt Benckiser-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Reckitt Benckiser-Aktie bei 48,33 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,069 Reckitt Benckiser-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Reckitt Benckiser-Papiers auf 60,02 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 124,19 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24,19 Prozent angezogen.
Insgesamt war Reckitt Benckiser zuletzt 40,42 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|30.12.25
|Reckitt Benckiser Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|17.09.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|RBC Capital Markets
