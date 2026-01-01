Reckitt Benckiser Aktie

WKN DE: A0M1W6 / ISIN: GB00B24CGK77

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
Lukrativer Reckitt Benckiser-Einstieg? 01.01.2026

FTSE 100-Titel Reckitt Benckiser-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Reckitt Benckiser von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Reckitt Benckiser-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Reckitt Benckiser-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Reckitt Benckiser-Aktie bei 48,33 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,069 Reckitt Benckiser-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Reckitt Benckiser-Papiers auf 60,02 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 124,19 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24,19 Prozent angezogen.

Insgesamt war Reckitt Benckiser zuletzt 40,42 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Reckitt Benckiser Plc

Analysen zu Reckitt Benckiser Plc

30.12.25 Reckitt Benckiser Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.12.25 Reckitt Benckiser Outperform Bernstein Research
17.12.25 Reckitt Benckiser Outperform Bernstein Research
25.11.25 Reckitt Benckiser Outperform Bernstein Research
17.09.25 Reckitt Benckiser Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Reckitt Benckiser Plc 68,60

