FTSE 100-Titel Reckitt Benckiser-Aktie: So viel hätte eine Investition in Reckitt Benckiser von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Reckitt Benckiser-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 52,44 GBP wert. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Reckitt Benckiser-Aktie investiert, befänden sich nun 19,069 Reckitt Benckiser-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 132,72 GBP, da sich der Wert einer Reckitt Benckiser-Aktie am 28.01.2026 auf 59,40 GBP belief. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 132,72 GBP entspricht einer Performance von +13,27 Prozent.
Der Börsenwert von Reckitt Benckiser belief sich zuletzt auf 40,07 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
