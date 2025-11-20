FTSE 100-Titel Reckitt Benckiser-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Reckitt Benckiser von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Reckitt Benckiser-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Reckitt Benckiser-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 67,50 GBP. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Reckitt Benckiser-Aktie investiert hat, hat nun 14,815 Anteile im Depot. Die gehaltenen Reckitt Benckiser-Anteile wären am 19.11.2025 855,99 GBP wert, da der Schlussstand 57,78 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 14,40 Prozent verkleinert.

Reckitt Benckiser erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 39,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at