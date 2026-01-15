FTSE 100-Titel Reckitt Benckiser-Aktie: So viel Verlust hätte ein Reckitt Benckiser-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Reckitt Benckiser-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 62,87 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Reckitt Benckiser-Aktie investiert hätte, hätte er nun 159,056 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.01.2026 auf 61,84 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 836,03 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 1,64 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Reckitt Benckiser bezifferte sich zuletzt auf 41,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at