RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
Performance unter der Lupe
|
25.02.2026 10:04:07
FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 10 Jahren abgeworfen
RELX-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das RELX-Papier bei 12,53 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die RELX-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 798,085 RELX-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 24.02.2026 18 140,46 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 22,73 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 81,40 Prozent.
Zuletzt verbuchte RELX einen Börsenwert von 40,77 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
