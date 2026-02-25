RELX Aktie

RELX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 25.02.2026 10:04:07

FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in RELX-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

RELX-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das RELX-Papier bei 12,53 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die RELX-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 798,085 RELX-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 24.02.2026 18 140,46 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 22,73 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 81,40 Prozent.

Zuletzt verbuchte RELX einen Börsenwert von 40,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

mehr Nachrichten