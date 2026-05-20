RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|RELX-Anlage
|
20.05.2026 10:04:25
FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die RELX-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 12,33 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 811,030 RELX-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des RELX-Papiers auf 25,27 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 494,73 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 104,95 Prozent zugenommen.
RELX wurde jüngst mit einem Börsenwert von 44,33 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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