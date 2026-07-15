RELX Aktie

RELX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

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Langfristige Investition 15.07.2026 10:03:41

FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in RELX-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 15.07.2016 wurde das RELX-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13,94 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 71,736 RELX-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 753,23 GBP, da sich der Wert einer RELX-Aktie am 14.07.2026 auf 24,44 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 75,32 Prozent gesteigert.

RELX war somit zuletzt am Markt 43,35 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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