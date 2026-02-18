FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in RELX-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das RELX-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 18,16 GBP. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die RELX-Aktie investiert hat, hat nun 55,080 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.02.2026 1 225,54 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 22,25 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 22,55 Prozent vermehrt.

RELX wurde am Markt mit 39,33 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at