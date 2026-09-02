RELX Aktie

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WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

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Frühe Anlage 02.09.2026 10:03:27

FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in RELX-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit RELX-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 22,00 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 GBP in die RELX-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 454,579 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 964,51 GBP, da sich der Wert eines RELX-Anteils am 01.09.2026 auf 26,32 GBP belief. Damit wäre die Investition um 19,65 Prozent gestiegen.

RELX wurde am Markt mit 46,53 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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