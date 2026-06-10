RELX Aktie

RELX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

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Langfristige Performance 10.06.2026 10:04:15

FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in RELX-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem RELX-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die RELX-Anteile bei 18,85 GBP. Wer vor 5 Jahren 10 000 GBP in die RELX-Aktie investiert hat, hat nun 530,418 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.06.2026 gerechnet (26,02 GBP), wäre die Investition nun 13 801,49 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +38,01 Prozent.

Der RELX-Wert an der Börse wurde auf 45,78 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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