RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|Lukrative RELX-Anlage?
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25.11.2026 10:03:42
FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der RELX-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des RELX-Papiers betrug an diesem Tag 23,50 GBP. Wer vor 5 Jahren 10 000 GBP in die RELX-Aktie investiert hat, hat nun 425,461 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der RELX-Aktie auf 30,23 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 861,70 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 28,62 Prozent.
RELX markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 50,85 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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