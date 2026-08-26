RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|RELX-Investition
|
26.08.2026 10:03:29
FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RELX-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die RELX-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 25,28 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 39,557 RELX-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 26,18 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 035,60 GBP wert. Mit einer Performance von +3,56 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von RELX belief sich zuletzt auf 46,23 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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