RELX Aktie

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WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

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RELX-Investition 21.10.2026 10:03:28

FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RELX von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in RELX-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit RELX-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 28,32 GBP. Bei einem RELX-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,531 RELX-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen RELX-Papiere wären am 20.10.2026 103,39 GBP wert, da der Schlussstand 29,28 GBP betrug. Das entspricht einem Plus von 3,39 Prozent.

RELX wurde jüngst mit einem Börsenwert von 50,99 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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