FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RELX-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der RELX-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die RELX-Aktie an diesem Tag 17,68 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das RELX-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 565,540 RELX-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der RELX-Aktie auf 26,32 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 885,02 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 48,85 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete RELX eine Marktkapitalisierung von 47,27 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at