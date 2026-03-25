FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel hätte eine Investition in RELX von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in RELX-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde die RELX-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das RELX-Papier bei 12,77 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das RELX-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,831 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen RELX-Aktien wären am 24.03.2026 190,29 GBP wert, da der Schlussstand 24,30 GBP betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 90,29 Prozent.

Jüngst verzeichnete RELX eine Marktkapitalisierung von 43,52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at