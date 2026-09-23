FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel hätte eine Investition in RELX von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in RELX-Aktien verlieren können.

Vor 3 Jahren wurden RELX-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die RELX-Aktie letztlich bei 27,82 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 359,454 RELX-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 24,50 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 806,61 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 11,93 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von RELX belief sich jüngst auf 43,15 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at