RELX Aktie

RELX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

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Lohnende RELX-Investition? 03.06.2026 10:03:41

FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RELX-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in RELX-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das RELX-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die RELX-Aktie bei 25,66 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 38,971 RELX-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 964,15 GBP, da sich der Wert eines RELX-Anteils am 02.06.2026 auf 24,74 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,59 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte RELX einen Börsenwert von 44,81 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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