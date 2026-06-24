FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RELX-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die RELX-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurden RELX-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 39,07 GBP. Bei einem RELX-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,595 RELX-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.06.2026 auf 23,48 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 600,97 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 39,90 Prozent vermindert.

Der Marktwert von RELX betrug jüngst 40,85 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at