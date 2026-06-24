RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|Lukratives RELX-Investment?
|
24.06.2026 10:03:49
FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RELX-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurden RELX-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 39,07 GBP. Bei einem RELX-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,595 RELX-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.06.2026 auf 23,48 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 600,97 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 39,90 Prozent vermindert.
Der Marktwert von RELX betrug jüngst 40,85 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
10:03
|FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RELX-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
09:30
|Gewinne in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
23.06.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
23.06.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
23.06.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
22.06.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels freundlich (finanzen.at)
|
22.06.26
|Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.06.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|23.06.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|22.06.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|01.06.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|27.05.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|14.05.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|22.06.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|01.06.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|27.05.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|14.05.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|22.06.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|01.06.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|27.05.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|14.05.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|25.04.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|14.02.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|28.06.24
|RELX Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|27,02
|-1,10%