RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|Lukrative RELX-Anlage?
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09.09.2026 10:03:55
FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RELX von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem RELX-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,27 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 100 GBP in die RELX-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,008 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (25,51 GBP), wäre die Investition nun 178,77 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 78,77 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von RELX belief sich zuletzt auf 44,81 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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