RELX Aktie

RELX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
RELX-Investmentbeispiel 11.02.2026 10:04:06

FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RELX von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in RELX eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 11.02.2023 wurde das RELX-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 23,94 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die RELX-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,177 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 21,46 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 89,64 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 10,36 Prozent.

Der Börsenwert von RELX belief sich jüngst auf 38,56 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

mehr Nachrichten