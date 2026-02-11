RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|RELX-Investmentbeispiel
|
11.02.2026 10:04:06
FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RELX von vor 3 Jahren bedeutet
Am 11.02.2023 wurde das RELX-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 23,94 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die RELX-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,177 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 21,46 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 89,64 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 10,36 Prozent.
Der Börsenwert von RELX belief sich jüngst auf 38,56 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
17:58
|Börse Europa: STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
17:58
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
15:59
|Börse London in Rot: FTSE 100 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
15:59