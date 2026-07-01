FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RELX von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren RELX-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 01.07.2023 wurde das RELX-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der RELX-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 26,21 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die RELX-Aktie investierten, hätten nun 381,534 Anteile im Besitz. Die gehaltenen RELX-Aktien wären am 30.06.2026 9 027,09 GBP wert, da der Schlussstand 23,66 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 9,73 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von RELX bezifferte sich zuletzt auf 41,36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at