RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|Performance im Blick
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27.05.2026 10:03:35
FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RELX von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde die RELX-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 41,23 GBP wert. Bei einem RELX-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,425 RELX-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.05.2026 auf 24,33 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 59,01 GBP wert. Damit wäre die Investition um 40,99 Prozent gesunken.
RELX erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 43,27 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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