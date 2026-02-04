RELX Aktie
FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Verlust hätte ein RELX-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das RELX-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 40,01 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 249,938 RELX-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.02.2026 gerechnet (22,14 GBP), wäre das Investment nun 5 533,62 GBP wert. Damit wäre die Investition um 44,66 Prozent gesunken.
RELX wurde jüngst mit einem Börsenwert von 46,91 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
