RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|Lohnendes RELX-Investment?
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19.08.2026 10:03:37
FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Verlust hätte ein RELX-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das RELX-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 35,39 GBP. Bei einem RELX-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,826 RELX-Aktien. Die gehaltenen RELX-Aktien wären am 18.08.2026 71,77 GBP wert, da der Schlussstand 25,40 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 28,23 Prozent verkleinert.
Der RELX-Wert an der Börse wurde auf 43,07 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
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