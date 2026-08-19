FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Verlust hätte ein RELX-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in RELX-Aktien gewesen.

Das RELX-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 35,39 GBP. Bei einem RELX-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,826 RELX-Aktien. Die gehaltenen RELX-Aktien wären am 18.08.2026 71,77 GBP wert, da der Schlussstand 25,40 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 28,23 Prozent verkleinert.

Der RELX-Wert an der Börse wurde auf 43,07 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at