RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|Frühes Investment
|
11.11.2026 10:03:54
FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RELX von vor einem Jahr bedeutet
Am 11.11.2025 wurde das RELX-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die RELX-Aktie an diesem Tag bei 32,27 GBP. Bei einem RELX-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,099 RELX-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 10.11.2026 92,10 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 29,72 GBP belief. Damit wäre die Investition um 7,90 Prozent gesunken.
RELX markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 51,60 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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